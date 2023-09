Genova – Stava passeggiando in via Livraghi, a Bolzaneto, facendo una telefonata con il suo telefono cellulare quando un giovane si è avvicinato e con uno scatto furtivo gli ha sottratto il telefono per poi fuggire.

Il proprietario non si è dato per vinto e dimostrando un bel sangue freddo e molto coraggio ha inseguito il rapinatore sino a raggiungerlo.

Qui ha cercato di convincerlo a restituire il telefono ma ha ricevuto in cambio minacce e un tentativo di colpirlo al volto con un pugno.

Il rapinato non si è fatto intimorire ed è riuscito a chiamare la polizia comunicando i fatti e spiegando che il ladro stava fuggendo a bordo di un autobus.

L’intervento della polizia e la descrizione del rapinatore ha permesso la cattura del giovane, un 27enne.

Gli agenti lo hanno fermato sul bus e hanno trovato nelle sue tasche l’iphone descritto dal derubato.