Genova – Non c’è pace per le autostrade della Liguria e sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

nelle notti di lunedì 11 e mercoledì 13 settembre dalle 22 alle 6 del mattino resterà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. Di conseguenza la stazione di Isola del Cantone sarà chiusa in entrata verso Serravalle/Milano e chiusa anche l’area di servizio “Giovi est”, situata nel suddetto tratto. Verrà disposto, inoltre, il divieto di sosta nell’area di servizio “Giovi est”, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

DALLE ORE 22:00 DI MARTEDI’ 12 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova. Di conseguenza la stazione di Isola del Cantone sarà chiusa in entrata verso Genova e chiuse le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto. Verrà disposto, inoltre, il divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.