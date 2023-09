Savona – Era appena sceso dal treno con due borsoni pieni di droga il 42enne di Milano bloccato da un gruppo di carabinieri di Carcare, fuori dal servizio alla stazione ferroviaria per salutare un collega in partenza.

L’uomo era arrivato da Milano con la droga probabilmente destinata al mercato dello sballo della Riviera quando è stato notato dai carabinieri in borghese che hanno subito notato il fare nervoso e circospetto della persona e hanno deciso di approfondire la situazione.

Lo spacciatore si è ritrovato accerchiato e a quel punto il forte odore di cannabis ha convinto ancora di più i militari a controllare il carico scoprendo che all’interno dei due borsoni si trovavano 442 grammi di marijuana

Processato per direttissima, l’imputato ha patteggiato una pena di due anni e una multa di seimila euro.

Dopo la sentenza, il condannato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Milano.