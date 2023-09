Savona – Mondo del Giornalismo in lutto per la morte di Giovanni Ciolina, 63 anni, in forza alla Redazione de Il Secolo XIX di Savona ed era molto noto per i suoi articoli di “giudiziaria”.

Profondo cordoglio viene espresso, con una nota Stampa, dalla Regione Liguria a nome della portavoce del presidente Giovanni Toti Jessica Nicolini, della coordinatrice dell’Ufficio Stampa della Giunta Federica Costella e di tutti i giornalisti dell’Ufficio

Nel ricordare la grande professionalità di Ciolina, penna graffiante e appassionata, sempre puntuale e rispettosa dei principi del mestiere, collega attento alla crescita professionale dei giovani collaboratori, l’Ufficio Stampa e la portavoce si stringono attorno alla famiglia e ai colleghi del Decimonono in questo momento di dolore.