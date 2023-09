Genova – Mondo della pallanuoto in lutto per la morte, a 53 anni, di Luca Giustolisi campione azzurro e a lungo giocatore della Pro Recco. A comunicare la perdita una nota di Federnuoto. “La pallanuoto – si legge sulla nota – lo ricorda per sensibilità ed eleganza, passione e competenza che aveva trasportato anche fuori dalla vasca in veste di commentatore tecnico, dirigente, allenatore, psicologo e mental coach”.