Genova – Ha sentito i guaiti disperati di un cucciolo e si è calato in una scarpata per salvare l’animale che ci era caduto chissà come. Salvataggio, ieri sera, in via Francesco Pozzo, nell’elegante quartiere di Albaro, per un cucciolotto che potrebbe essersi perso o che forse è fuggito da qualche giardino.

A trovarlo un giovane che continuava a sentire il suo lamento da casa e che ha seguito il “rumore” sino a capire che proveniva da un dirupo che si trova nella parte terminale di via Pozzo.

Il giovane ha deciso di scendere, affrontando non poche difficoltà e pericoli, sino a trovare l’animale che non riusciva a risalire.

Il cucciolo è stato preso in consegna in attesa di poter essere restituito al padrone.

Probabilmente verrà affidato al canile di Monte Contessa