Calizzano (Savona) – Stava cercando funghi nella zona di Barbottina, nel comune di Calizzano, nel Savonese quando si è sentito male e si è accasciato a terra senza riprendere conoscenza. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 54enne deceduto ieri durante una battuta per funghi.

L’uomo si è sentito male e nonostante l’intervento dei compagni di ricerche e del personale del 118 non ce l’ha fatta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino e persino l’elicottero Grifo in servizio di eliambulanza ma purtroppo per il cercafunghi non c’era più nulla da fare.

Ora saranno gli esami medico legali ad accertare le cause della tragedia.