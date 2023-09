Genova – Dai brindisi di auguri per gli sposi ad una maxi rissa con bastoni, chiavi inglesi e pezzi di tubi di metallo usati come “clave”. Davvero indimenticabile la festa di matrimonio organizzata ieri sera in un locale di Sestri Ponente, nella zona di via Giotto.

Per motivi ancora oggetto di indagine due diversi gruppi di persone, per la maggior parte di etnia Rom, si sono affrontati a calci e pugni in una scena apparsa ai molti testimoni come “surreale”.

Gli invitati al banchetto, vestiti a festa, impugnavano bastoni e oggetti vari e si affrontavano senza esclusione di colpi in un’atmosfera forse surriscaldata da abbondanti bevute.

Intorno alla mezzanotte le prime chiamate allarmate alle forze dell’ordine e all’arrivo degli agenti la situazione era già degenerata in maxi rissa.

Cinque le persone che non si sono fermate all’alt intimato dagli agenti e che sono state fermate.

Si tratta di diverse persone tra i 24 e i 49 anni e tra loro anche una ragazza molto giovane.

Tuti sono stati denunciati per rissa e per resistenza a pubblico ufficiale e nelle prossime ore verranno interrogati per capire cosa sia successo e perché una festa di matrimonio che doveva essere occasione di gioia e felicità è invece degenerata in uno scontro senza freni.