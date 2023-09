Genova – Un’auto è rimasta incastrata intorno alle ore 6:00 di questa mattina in via delle Ginestre a Staglieno, non riuscendo più a transitare a causa delle numerose vetture parcheggiate lato strada.

Il fatto ha causato alcuni disagi alla circolazione nella zona e si è dovuto aspettare l’arrivo del carro attrezzi, che ha rimosso il veicolo, prima della riapertura alla circolazione, avvenuta intorno alle 8:00.

Sul posto anche alcune pattuglie della Polizia Locale.