Genova – Partirà il prossimo 2 ottobre il secondo anno per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 8.000 famiglie residenti nel comune di Genova. La ricerca registra le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche a livello nazionale, regionale, locale per poi confrontarle con quelle gli anni precedenti e con i dati emersi dai censimenti degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento, attraverso le due rilevazioni campionarie “da Lista” e “Areale”, con quelli provenienti da fonti amministrative, ISTAT è in grado restituire informazioni continue, tempestive e rappresentative dell’intera popolazione.

«Partecipare al censimento è un obbligo di legge – spiega l’assessore alla Statistica Marta Brusoni – ma anche un’opportunità per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo. Per questo è fondamentale che tutte le famiglie del campione selezionato garantiscano la più ampia collaborazione Per andare incontro alle esigenze dei cittadini abbiamo attivato un progetto speciale, che prevede l’apertura di 11 centri comunali di rilevazione (CCR) nelle sedi dei 9 Municipi».

I cittadini che rientrano nel campione individuato da ISTAT per il 2023 potranno rispondere al questionario secondo diverse modalità, a seconda del tipo di rilevazione e a seconda delle fasi previste:

• on line autonomamente se hanno ricevuto da ISTAT una lettera con le credenziali personali di accesso al portale dedicato

• recandosi di persona presso un Centro Comunale di Rilevazione (CCR)

• telefonando agli operatori dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR)

• sostenendo un’intervista a domicilio con un rilevatore autorizzato

I CCR – dislocati nelle sedi dei 9 Municipi, oltre a quella centrale del Comune di Genova in via Garibaldi 9 – saranno attivi dal 2 ottobre al 22 dicembre, a disposizione dei cittadini interessati dal censimento per un supporto nella compilazione del questionario.

Tutte le info: 010 5572950 (a partire dal 2 ottobre)

Gli orari e gli indirizzi dei CCR saranno pubblicati sul sito www.comune.genova.it