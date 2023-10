Savona – E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso l’operaio rimasto ferito questa mattina in via Mentana.

Secondo le ultime informazioni, l’uomo stava lavorando nel cantiere della palestra quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, mentre sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.