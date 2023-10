La Biblioteca Civica Francesco Podestà importante presidio culturale del nostro territorio Municipio nel quartiere di Marassi ha festeggiato i suoi primi “60 anni” di vita lo scorso venerdì 6 ottobre.

La biblioteca, che attualmente è gestita dai volontari attraverso un patto di collaborazione stipulato anni fa con il Municipio III Bassa Val Bisagno è sede di molteplici attività culturali a favore dei cittadini del quartiere.

All’ evento sono accorsi gli “amici” del quartiere che hanno assistito numerosi all’ ’esibizione dei “Cori Monti Liguri”.

L’Assessore del municipio con delega alla cultura Barbara Lagomarsino “la biblioteca ha visto ripensata e valorizzata la sua originaria funzione: oggi non è solo “dimora del sapere” ma anche luogo di incontro e socialità grazie all’instancabile opera di volontari che organizzano laboratori, giochi ed eventi culturali rafforzando il legame tra cittadini e territorio”.

Il Presidente del Municipio Angelo Guidi ricorda: “Io e la Biblioteca siamo quasi coetanei e non ci sentiamo affatto vecchi, anzi vogliamo fare ancora tante cose per il nostro territorio, e sicuramente la Biblioteca è stata, è e sarà sempre un punto di riferimento per i “marassini”. Non posso che ringraziare oggi tutti coloro, donne e uomini che si sono succeduti in questi lunghi sessanta anni a lavorare qui per rendere migliore questo luogo prezioso”