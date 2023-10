Genova – E’ stato denunciato per tentato omicidio e lesioni aggravate un ragazzo di 20 anni che ha aggredito la propria madre. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe iniziato a prendere a calci la donna, per poi provare a farla cadere giù da un ponte. Non riuscendoci, avrebbe successivamente minacciato di suicidarsi.

Solo l’intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio e riportato la situazione alla normalità.

Per il 20enne si è reso necessario un trattamento sanitario obbligatorio all’ospedale Villa Scassi, mentre la madre ha riscontrato delle lesioni guaribili in qualche giorno.