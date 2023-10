Genova – Cresce il numero degli incidenti mortali nel capoluogo ligure anche se i valori restano al di sotto della media nazionale. A dirlo sono i dati relativi agli incidenti avvenuti nel corso del 2022 raccolti da ACI, l’Automobil Club d’Italia e in confronto rispetto all’anno precedente.

Nell’area Metropolitana di Genova incidenti, feriti e morti crescono rispetto al 2021.

Sono 30 i morti registrati nel corso del 2022 contro i 25 del 2021 e i 33 nel 2019.

Nella città di Genova si sono registrati 16 morti nel corso del 2022 contro 14 del 2021 ed erano stati 23 nel 2019.

A livello nazionale le vittime crescono tornando a livello del 2019 pre-pandemia: sono 3159 del 2022 contro le 3173 del 2019.

Nella provincia di Genova il tasso di mortalità (rapporto vittime/incidenti) è tra i più bassi d’Italia, inferiore ad una vittima per 100 incidenti.

Tra le province con il più basso indice di gravità figurano Genova, Savona, La Spezia, Prato, Milano, Monza, Biella e Gorizia.

Nell’analisi dei dati su Genova, vanno evidenziati due aspetti. E’ altissima l’incidenza dei mezzi a due ruote probabilmente anche in ragione del fatto che il capoluogo ligure presenta il record nazionale di mezzi in circolazione rispetto al numero di abitanti.

A livello nazionale su 303.355 veicoli coinvolti 198.839 sono autovetture e 54.582 tra motocicli e ciclomotori (il 18%) mentre in provincia di Genova su 8229 veicoli coinvolti 3574 sono autovetture e ben 3259 tra moto e ciclomotori (il 40%).

Secondo aspetto: la guida distratta è ormai la causa principale degli incidenti mortali. A livello nazionale è causa principale insieme alla velocità, mentre in provincia di Genova è la prima causa in assoluto (41% gli incidenti a causa di guida distratta contro il 23% causato dalla velocità).

“Il basso tasso di mortalità nella città di Genova – dichiara Carlo Bagnasco, presidente di Ac Genova – ci incoraggia a credere nella possibilità di diminuire questa strage permanente. L’incremento dei morti nella provincia di Genova tuttavia deve essere un campanello di allarme. E’ prioritario accompagnare l’inasprimento delle sanzioni e le modifiche al Codice della Strada con una azione di formazione su tutto il territorio”.

“I dati vanno interpretati”, spiega il direttore Ac Genova, Raffaele Ferriello. “A Genova occorre fare formazione mirata, puntando sui corretti comportamenti di guida dei veicoli a due ruote e dei pericoli dell’uso dello smartphone alla guida. Regione, Comune, Forze dell’Ordine, ACI e scuole devono collaborare per pianificare azioni formative coordinate. Ad oggi questo avviene troppo poco e solo sporadicamente”.

