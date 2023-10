Portofino – Nessun investimento delle società che curano il patrimonio multimiliardario di Bill Gates e nessuna proposta di acquisto di Villa San Giorgio (e ancor meno del Castello Brown) da parte del colosso alberghiero Four Season per trasformarla in mini appartamenti di lusso. La Bufala diffusa nei giorni scorsi è stata smentita ufficialmente dalla società Cascade che cura gli interessi di Mr Gates che ha inviato una nota Stampa ai Media che sono caduti nell’errore per motivi tutti da chiarire.

La notizia aveva circolato (non su LiguriaOggi.it) nei giorni scorsi e ripresa “a cascata” sino a costringere il sindaco di Portofino a pronunciarsi (negativamente) in merito all’operazione e mettendo in allarme i molti Vip che hanno casa in affitto nel complesso di Villa San Giorgio e nel Forte San Giorgio che in alcune “versioni” della Bufala è stato indicato come l’immobile nel mirino di Bill Gates.

I primi dubbi li hanno suscitati proprio i Vip cui è apparso strano che una operazione di questa portata, da qualche centinaio di milioni di Euro, potesse avvenire senza che nessuno ne sapesse nulla e con la possibilità di una cascata di “sfratti” eccellenti per famiglie che a Portofino ci sono di casa da decenni.

I dubbi sono aumentati ancor più quando si è scoperto che lo Stato Italiano non era stato messo al corrente della vendita e notoriamente, un bene artistico o archettonico o storico del valore di un castello deve essere “annunciata pubblicamente” poichè lo Stato ha il diritto-dovere di esercitare una prelazione, ovvero ha una priorità nell’acquisto del bene che può portare al sequestro e al blocco della vendita se effettuata senza coinvolgimento di chi ha la prelazione e può esercitarla.

Infine è arrivata la precisazione della stessa azienda indicata come “capofila” dell’operazione commerciale che “diffida pubblicamente” a diffondere o contribuire a divulgare notizie infondate.

La società di Mr Gates sottolinea anche che vi potrebbe essere il rischio i speculazioni a beneficio di soggetti terzi.