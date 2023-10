La Spezia – E’ già tornato in carcere e verrà processato per evasione il detenuto di origini russe che era fuggito approfittando di un permesso premio. L’uomo, che sarebbe dovuto uscire dalle cella nel 2029, una volta scontata per intero la pena, era riuscito a scappare ma è stato fermato a Genova a seguito di un controllo.

Fermato dalle forze dell’ordine l’evaso ha cercato di evitare l’identificazione fornendo false generalità ma non potendo esibire un documento ha insospettito gli agenti che hanno approfondito il controllo svelando che avrebbe dovuto presentarsi in carcere, a La Spezia, ed invece era fuggito.

Ancora una volta sono gli agenti di polizia penitenziaria a protestare chiedendo assunzioni e la riduzione dei detenuti nei carceri ben al di sopra della capienza per i quali sono stati costruiti.

Sovraffollamento e personale limitato costituiscono un rischio per la collettività, per le possibili fughe, ma anche per gli stessi lavoratori costretti ad operare in condizioni di emergenza perenne.