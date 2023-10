Genova – Straordinario successo, alla Biblioteca Berio aperta per i Rolli Days d’Autunno, per l’esposizione del particolarissimo “Offiziolo Durazzo” uno dei libri più rari e preziosi custoditi nella Biblioteca. Con la sua splendida legatura in argento cesellato e rubini ma anche nelle sue pagine interne, tutte tinte di porpora e miniate interamente in oro.

Il capolavoro della miniatura rinascimentale era stato esposto al pubblico l’ultima volta nel 1969.

Prende il nome del suo ultimo proprietario, Marcello Luigi Durazzo, che lo donò alla Biblioteca Berio nel 1847.

È una raccolta di salmi e preghiere (uffici) da recitare nelle ore canoniche della giornata, da cui la definizione di libro d’ore.

È visibile gratuitamente fino a domani nella Sala dei Chierici della Berio.

Ieri la visita della coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini, accompagnata dallo storico dell’arte Giacomo Montanari e da Emanuela Ferro, bibliotecaria responsabile della sezione conservazione della Berio.