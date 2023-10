Il campo di alta pressione che proteggeva il nord Italia dalle perturbazioni si sta lentamente ritirando e lascerà passare correnti fredde di origine nord atlantica che porteranno ancora nuvole.

Previsto, ad inizio della settimana un brusco calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 15 ottobre 2023

Al mattino addensamenti sul levante regionale con residui e locali piovaschi associati, altrove nubi sparse o transito di velature in un contesto prevalentemente soleggiato.

Nel corso del pomeriggio velature sull’intero territorio regionale, degli addensamenti più consistenti potranno interessare solamente le Alpi Liguri e l’Imperiese interno.

Venti deboli o moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, dalla sera rinforzi fino a tesi o forti. Sostenuta ventilazione sud-occidentale al largo.

Mare mosso, molto mosso al largo ed anche sul levante in mattinata.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

sulla costa temperature minime tra 16 e 22°C e temperature massime tra 22 e 27°C

nell’entroterra temperature minime tra 6 e 18°C e temperature massime tra 19°C e 25°C