Genova – Ennesima mattinata difficile per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio in queste ore lungo le autostrade liguri. Lunghe code si segnalano sia in entrata che in uscita dal casello di Genova Est, dove è presente un veicolo in avaria che sta bloccando la circolazione.

Circa un chilometro di coda anche in A7, in direzione nord, a causa del restringimento di carreggiata tra Bolzaneto e Busalla.

Traffico intenso anche all’uscita del casello di Genova Ovest, con disagi che si riflettono anche sulla viabilità ordinaria: forti rallentamenti lungo la Sopraelevata, in direzione levante.