Loano (Savona) – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione messa in atto dal Questore di Savona, per garantire la massima sicurezza anche nello svago.

Nonostante l’estate sia ormai terminata, non si ferma l’impegno della Polizia di Stato per accertare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza all’interno dei locali ed evitare che, anche d’inverno, si trasformino in improvvisati luoghi di aggregazione di giovanissimi, senza il rispetto delle misure necessarie per garantire un divertimento sano e sicuro.

In quest’ottica ieri sera a Loano, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa, hanno controllato un bar/ristorante dove era in corso una serata danzante che aveva attirato un centinaio di ragazzi – all’atto del controllo intenti a ballare con tanto di DJ- senza che fosse stata richiesta autorizzazione o la SCIA al Comune per le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo temporaneo.

Pertanto il titolare è stato sanzionato ai sensi dell’art. 68 TULPS. I controlli continueranno in tutta la provincia anche nelle prossime settimane a favore del “circuito legale del divertimento” per garantire a tutti il divertimento in sicurezza.