Genova – Ancora un caso di violenza sessuale ai danni di un ragazzo nel capoluogo ligure. Un ventenne genovese ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di uno stupro dopo essersi appartato con un’uomo conosciuto in una discoteca di Sampierdarena.

L’episodio sarebbe avvenuto la notte scorsa e il giovane sarebbe stato visitato in ospedale per alcune ferite riportate nella colluttazione che ha preceduto la violenza.

L’uomo conosciuto in discoteca, infatti, ha manifestato le sue intenzioni e al rifiuto del giovane lo ha aggredito e immobilizzato ed infine lo avrebbe violentato.

Un episodio sul quale indagano con estrema cautela le forze dell’ordine e che segue quello di alcuni mesi fa quando un altro giovane aveva raccontato di essere stato costretto ad un rapporto sessuale dopo essersi rivolto ad uno spacciatore.