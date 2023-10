Savona – Un doppio incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 27 febbraio, lungo la A10 Genova-Ventimiglia. Il primo sinistro stradale si registra nel tratto compreso tra i caselli di Finale Ligure e Pietra Ligure, con due chilometri di code che si sono già creati.

Incidente anche tra Savona e Spotorno e, anche in questo caso, sempre due chilometri di code, destinati ad aumentare. In entrambi i casi, non sarebbero da segnalare persone ferite gravemente.

In direzione opposta, code tra Albisola e Celle Ligure per i consueti cantieri presenti.