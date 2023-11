Genova – Sono peggiorate, all’ospedale San Martino, le condizioni dei tre uomini intossicati dalle esalazioni dell’incendio divampato all’interno del Terminal Traghetti, in circostanze ancora tutte da chiarire.

Anche il terzo ferito è stato identificato e i tre sono stati sottoposti a terapia iperbarica per migliorare l’ossigenazione del sangue.

Si tratta di un uomo di 39 anni, nato e residente a Genova, un uomo di 41 anni, nato e residente a Genova e di un uomo di 88 anni, nato in Albania ma residente a Genova

Sottoposti a seduta di camera iperbarica, verranno trasferiti presso la Rianimazione al 3° piano del Monoblocco. La prognosi è per tutti riservata, le condizioni di salute dei tre risultano infatti peggiorate.