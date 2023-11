Genova – È ufficialmente partita la campagna di promozione della Liguria all’aeroporto di Heathrow a Londra, che durerà fino al 12 novembre e che ha come protagonista il pesto. Lo spot trasmesso nello scalo di Londra dà il via “#Pesto Masterpiece of Liguria” la campagna lanciata dal 6 all’8 novembre, in occasione della presenza della Liguria alla fiera del turismo mondiale WTM World Trade Market, e in concomitanza con la fase finale del campionato mondiale del pesto organizzata da Regione Liguria per l‘occasione proprio a Londra, con un mortaio gigante di 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza e protagonista di un’installazione immersiva che tramite una chiatta navigherà sul Tamigi, partendo dai Royal Docks verso il centro di Londra, fino al Big Ben.