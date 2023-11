Genova – E’ in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo — con l’arresto operato nei confronti di un cittadino del Bangladesh, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

L’operazione è condotta dalla DIGOS di Genova e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Secondo le prime informazioni l’uomo, dipendente dei cantieri navali di Sestri Ponente, e residente in Italia da diversi anni, avrebbe usato i profili social per fare propaganda in favore del terrorismo di matrice islamista e invitava a compiere atti di terrorismo.

Sui suoi canali postava immagini terribili di attentati compiuti da terroristi in tutto il mondo.

notizia in aggiornamento