Genova – Ha vissuto a lungo nel capoluogo ligure Vita Di Bono la donna di 47 anni che ha ucciso il marito Luigi Buccino, 54 anni, nella loro abitazione di Corbetta, in provincia di Milano, prima di togliersi la vita. A trovare i corpi il figlio di 24 anni che ha subito dato l’allarme.

La donna si era trasferita in Lombardia con il marito ed aveva due figli.

Sul posto, nell’abitazione di via Piave, a Corbetta, sono arrivati i carabinieri che hanno trovato i due cadaveri e l’arma del delitto, un lungo coltello.

La donna avrebbe ucciso a coltellate il marito, che temeva la tradisse, e poi si è suicidata.

Il figlio ha raccontato agli inquirenti che la mamma era da tempo in cura per problemi psicologici ed aveva ricevuto cure psichiatriche all’ospedale di Magenta e alcuni anni prima aveva già tentato di togliersi la vita.

Problemi che ora sono sotto la lente degli inquirenti che cercano di capire se la tragedia poteva essere evitata.