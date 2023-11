Lavagna (Genova) – Ha iniziato un’accesa discussione con l’infermiere che la stava accompagnando in sala raggi per una radiografia e alla fine lo ha aggredito. Ancora tutto da chiarire l’episodio avvenuto questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna dove una donna di 50 anni avrebbe assalito un uomo che la stava accompagnando nelle sale mediche.

La donna è stata denunciata dai carabinieri per violenza e minacce ma non è chiaro cosa abbia scatenato la rabbia della persona.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che vede vittima il personale sanitario al lavoro in ospedali e strutture e proprio di questa mattina l’allarme dei sindacati per la situazione di difficoltà in cui operano i sanitari, con carenza di personale e flussi record nei pronto soccorso. Circostanze che non certamente non giustificano il ricorso alla violenza ma che possono spiegare l’aumento di questo tipo di episodi, con persone costrette a lunghi tempi di attesa e frustrazione per attendere le cure richieste.