Genova – Auto rimosse con il carro attrezzi per far passare l’auto gru necessaria a recuperare le auto franate dal parcheggio di via Cabrini a Castelletto. Sta suscitando proteste e polemiche il “blitz” compiuto ieri, domenica 12 novembre, in via Acquarone. Senza comunicazione preventiva sono state rimosse diverse vetture con il carro attrezzi e i proprietari dovranno recarsi a Voltri per ritirarle e dovranno pagare le spese: circa 137 euro.

Sui social divampano le polemiche e i residenti si domandano se era proprio necessario intervenire di domenica, a giorni dall’evento, e se non fosse stato più utile informare la popolazione dell’intervento programmato, consentendo ai proprietari dei veicoli di spostarli altrove.

I proprietari dei veicoli rimossi faranno ricorso ma dovrà essere accertato se il posteggio era autorizzato e “a norma” o se invece siano stati rimossi anche veicoli che avrebbero comunque intralciato il passaggio anche in caso di emergenze come accade spesso nelle strade collinari del quartiere.