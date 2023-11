Sestri Levante (Genova) – Una visita speciale per il rocker Luciano Ligabue che nel pomeriggio di oggi ha raggiunto Palazzo Pallavicini per far la mostra a lui dedicata dal fotografo personale Jarno Iotti.

Dopo uno sguardo agli oltre 70 scatti presenti alla mostra, che raccontano la storia della sua carriera, tra concerti, backstage e momenti privati, il cantautore è stato accompagnato dal sindaco Francesco Solinas e dall’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni, alla scoperta del centro storico e in Baia del Silenzio.