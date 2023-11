Ronco Scrivia (Genova) – Avvisi di mancato pagamento del pedaggio autostradale per chi ha usato il varco di via Bazzano durante l’emergenza maltempo. A segnalarlo alcuni residenti della zona di Ronco Scrivia che sono costretti ad usare il varco per il crollo del guado sul torrente nel corso dell’ultima emergenza maltempo.

A seguito delle proteste la società Autostrade per l’Italia ha confermato, e comunicato che provvederà all’annullamento automatico di tutti quelli relativi ai transiti effettuati tra il 28 agosto 2023 ed il 09 settembre 2023.

Per il completamento delle operazioni sarà comunque necessario che l’utente faccia pervenire copia dell’avviso ricevuto all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Ronco Scrivia mediante invio e-mail all’indirizzo polizia.locale@comune.roncoscrivia.ge.it oppure con consegna a mano durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 9.30).