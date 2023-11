Ceriale (Savona) – Un tragico ritrovamento si è verificato nel primo pomeriggio odierno in via Tagliasacchi nella frazione di Peaglia, comune di Ceriale.

Due persone che stavano camminando nella zona, intorno alle 14, avrebbero visto un corpo nel greto di un corso d’acqua e avrebbero immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, oltre che la Polizia Locale e i Carabinieri. Al momento, non è chiara né l’identità della persona né la causa del decesso.