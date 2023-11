Genova – Una assemblea pubblica, aperta ai cittadini, per esaminare e discutere i progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana previsti perle aree interessate dal Terzo valico e dal rinnovo del cosiddetto “nodo di Genova” al Campasso.

L’appuntamento è fissato per lunedì 20 novembre, alle 15, nella Casa di Quartiere di Certosa (via Certosa 13D), dove si terrà l’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Genova sul “Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario Potenziamento Genova-Campasso nell’ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova”.

Sarà inoltre sottoscritto l’Addendum al Protocollo di Intesa del 31 agosto 2022 per la realizzazione del “Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario potenziamento Genova-Campasso”.

All’assemblea pubblica, che potrà essere seguita sulle pagine social del Comune sarà presente il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco Pietro Piciocchi, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori, insieme al Commissario Straordinario per il Progetto Unico Calogero Mauceri, il vice direttore generale di Rfi Vincenzo Macello, il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale Mar ligure Occidentale Paolo Piacenza.