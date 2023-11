Genova – Dopo l’approvazione nell’aula del Senato al ddl per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dal covid, anche l’infettivologo Matteo Bassetti torna a commentare le polemiche e le discussioni sulla Commissione d’inchiesta

“Se viene fatta indagare ad esempio se le mascherine potevano costare meno oppure se si poteva tornare a scuola dai lockdown prima può avere senso, quindi sulle decisioni politiche – ha spiegato Bassetti intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel corso della trasmissione radiofonica “un giorno da pecore” – Se invece serve per decidere se i vaccini sono serviti o no diventa una presa in giro per gli italiani per cui il mondo ci riderebbe dietro”.

I conduttori di Radio 1 hanno chiesto a Bassetti se sarebbe disponibile a partecipare come esperto alla Commissione e il medico, in prima linea per tutta la durata dell’emergenza Covid, ha risposto che: “Se qualcuno me lo chiederà sarò lieto di farne parte”.