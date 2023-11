La Spezia – Domenica 19 novembre 2023 ricorre la “Giornata Mondiale e Nazionale del Ricordo delle Vittime della Strada” e per l’occasione il Comune della Spezia attraverso il Corpo di Polizia Locale, con la partecipazione della Polizia di Stato – Sezione di Polizia Stradale della Spezia, alla Croce Rossa Italiana e Automobile Club La Spezia ha organizzato una serie di iniziative che avranno luogo in Piazza Europa domenica 19 novembre dalle ore 10 volte a promuovere la cultura del rispetto delle regole del Codice della strada e migliorare la sicurezza della circolazione. Una campagna di sensibilizzazione e di formazione al fine di prevenire il verificarsi di incidenti e un momento per il ricordo di coloro che hanno perso la vita a seguito di incidenti stradali. Un’occasione di riflessione e di monito per promuovere un cambiamento, anche e soprattutto culturale: “ricordare le vittime per cambiare i comportamenti”.

Secondo l’istat nel 2022 sono stati 3.159 i morti in incidenti stradali in Italia, 223.475 i feriti e 165.889 gli incidenti stradali. Numeri impressionanti.

Questa iniziativa si pone come obiettivo quello di far riflettere sulla responsabilità individuale di ciascuno di noi, al fine di garantire e promuovere la sicurezza stradale, sensibilizzando l’opinione pubblica sulle necessità di una guida responsabile, consapevole e corretta.

A tal fine, domenica 19 novembre, in Piazza Europa, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 circa, personale della Polizia di Stato (spec. Polizia Stradale), della Polizia Locale, della Croce Rossa Italiana e sarà a disposizione della cittadinanza con veicoli di servizio, con attrezzature impiegate per la sicurezza stradale e con stand informativi per assicurare un approccio multidisciplinare orientato alla prevenzione, quindi con l’obiettivo di ridurre il numero e l’entità delle conseguenze degli incidenti stradali.

Durante la mattinata gli operatori di Polizia Stradale, Polizia Locale, Croce Rossa Italiana ed Automobile Club La Spezia, ognuno secondo le proprie specificità e competenze, avranno cura di illustrate ai cittadini le norme sulla sicurezza stradale, le conseguenze dell’uso ed abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti sull’organismo e sulla sicurezza stradale, dati sull’incidentalità nazionale e locale, buone prassi e regole da seguire nella conduzione dei veicoli.

In tale direzione potranno essere utilizzati programmi informatici e video dimostrativi oltre

che l’uso di strumenti in grado di simulare lo stato di alterazione psico-fisica indotto

dall’assunzione di sostanze alcoliche.

In particolare la Croce Rossa della Spezia presenterà il lavoro svolto nell’arco del 2023 dal proprio gruppo Giovani nella forma del progetto “Saturday Night Live”. Da 4 anni con tale progetto si pone l’obbiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni al consumo consapevole dell’alcol durante le serate di movida cittadina. I Giovani volontari sottopongono alcoltest a titolo gratuito con apparecchiature professionali ad alta precisione, forniscono informazioni utili ad adottare i giusti comportamenti a seconda del risultato dei test e regalano etilometri monouso da tenere a portata di mano per future evenienze.

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, informata delle iniziative organizzate alla Spezia, ha inviato un messaggio di vicinanza e stima.