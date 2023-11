Correnti fredde provenienti dall’Europa Centrale sospingono un sistema frontale in arrivo sul Mediterraneo portando un deciso rinforzo del vento e un generale abbassamento delle temperature. Un deciso miglioramento è atteso già da domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 21 novembre 2023

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso su gran parte della regione. La nuvolosità andrà aumentando nel corso della mattinata specie a Levante, dove non si esclude qualche rovescio di pioggia localizzato.

Nel pomeriggio cielo coperto su tutta la regione. Possibili ancora deboli precipitazioni, più probabili nell’interno del Levante.

Possibili anche primi fiocchi a quote superiori i 1500 m sulle Alpi Liguri

Venti sin dal mattino forti di tramontana su Genovese e Savonese, più moderati altrove.

Nel corso del pomeriggio ulteriore intensificazione del vento, anche a levante dove soffierà grecale forte con raffiche fino a burrasca.

Mari stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in calo ovunque

Sulla costa temperature minime tra +7/11°C e massime tra +11/15°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +7/11°C