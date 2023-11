Sanremo – E’ riuscito ad eludere la sorveglianza e si è arrampicato sul tetto del carcere dove ha inscenato una qualche forma di protesta. Momenti di tensione, ieri sera, nel carcere di Valle Armea dove un uomo, un detenuto, è scappato raggiungendo il tetto della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma gli agenti della polizia penitenziaria erano già riusciti a convincere l’uomo a scendere in autonomia per poi consegnarsi.

Indagini in corso per accertare come l’uomo sia riuscito ad evadere dalla cella e ad arrivare sul tetto senza essere fermato.

Verifiche anche sulle motivazioni che hanno spinto il detenuto a inscenare questo tipo di protesta considerando che ogni via di fuga era preclusa e difficilmente lo scopo poteva essere quello.