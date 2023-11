Genova – La Trattoria Rosmarino premiata con il riconoscimento di Bib Gourmand nella Guida Michelin per il 2024 e rappresenta l’unica eccellenza ligure neo promossa in questo elenco di 257 ristoranti in tutta Italia.

Creato nel 1997, il Bib Gourmand viene assegnato a quelle insegne che si distinguono per il buon rapporto qualità-prezzo e che offrono un menu completo – a pranzo e a cena – a un prezzo massimo di circa 40 euro.

Secondo quanto riportato dalla Guida Michelin i ristoranti Bib Gourmand stanno particolarmente a cuore agli ispettori della Guida e sono particolarmente apprezzati dagli utenti, che cercano indirizzi pregevoli ed economici, senza scendere a compromessi sulla qualità del cibo e dei prodotti offerti.

I 29 ristoranti neo-promossi a Bib Gournand da Guida Michelin si trovano in tutta Italia e molti sono molto apprezzati perché, come Rosmarino, privilegiano ingredienti regionali, spesso presentando piatti contemporanei, talvolta creativi, ma sempre estremamente gustosi e variegati.

L’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori si è recato questa mattina presso il ristorante ‘Rosmarino’ per complimentarsi con i titolari per aver ottenuto l’ambito premio di Bib Gourmand della Guida Michelin 2024.

“Si tratta di un importante riconoscimento che certifica il fatto che, senza spendere cifre ingenti, si può ottenere una ristorazione di grande qualità ed un servizio di alto livello”, ha detto Sartori.