Genova – Fiamme in un appartamento di Sturla. L’allarme è scattato ieri sera, intorno alle 22, in un appartamento di uno stabile di via Gorizia, poco lontano da via Isonzo.

Nell’appartamento sono divampate le fiamme e la coppia presente nell’abitazione è rimasta leggermente intossicata nel tentativo di spegnere da soli il rogo divampato per cause ancora da accertare.

Fortunatamente il tempestivo allarme ai vigili del fuoco ha fatto scattare rapidamente i soccorsi e i mezzi anti incendio hanno raggiunto il palazzo nonostante qualche problema per le dimensioni della strada e le auto posteggiate in modo irregolare.

I pompieri hanno messo in salvo la coppia presente nell’abitazione e li hanno affidati alle cure del personale del 118 intervenuto.

Le fiamme sono state spente velocemente per poi avviare la bonifica e le verifiche necessari ad accertare le cause del rogo.

Sembra che a prendere fuoco sia stato un materasso, forse per una sigaretta lasciata accesa.

I due intossicati sono stati trasferiti all’ospedale San Martino ma non sarebbero gravi.