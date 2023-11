Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della bambina di 4 mesi trovata morta nella sua culla nella casa dei genitori, nel quartiere di Albaro.

La tragedia è avvenuta nella notte e la terribile scoperta l’hanno fatta i genitori che, questa mattina, alzandosi, non hanno sentito la piccola piangere ed hanno subito capito che qualcosa non andava per il verso giusto.

Il tempo di arrivare alla culla e la drammatica scoperta cui ha fatto seguito la chiamata disperata al centralino del 118.

All’arrivo dell’ambulanza, però, la piccola era già morta e non c’era più nulla da fare.

Da capire come sia avvenuta la morte, forse causata da un rigurgito o dalla sindrome della morte in culla che causa ogni anno molti decessi ed è ancora oggi inspiegabile.

Il corpicino della piccola è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali.

Un’indagine è stata aperta sul caso. Si tratta di un “atto dovuto” che scatta in automatico in questi casi.