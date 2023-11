Ventimiglia (Imperia) – Apparterrebbe ad un clochard che viveva nella zona il cadavere ritrovato alla base di una scogliera, lungo la passeggiata Marconi.

Il corpo dell’uomo era stato avvistato da passanti che hanno subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

I soccorritori sono scesi per una quindicina di metri lungo la scogliera delle Calandre ma la persona era già deceduta, forse per una caduta accidentale o forse per un gesto volontario.

Il cadavere è stato recuperato e sono in corso indagini per identificarlo e per chiarire la dinamica della tragedia.