Genova – Incendio quasi certamente doloso, nella notte, nel deposito delle imbarcazioni da gara dell’associazione sportiva “Canottieri Voltri”. In breve sono andate distrutte tutte le barche e le attrezzature che l’associazione utilizzava per le competizioni.

Un colpo durissimo commentato sui social

“Questa sera la canottieri Voltri ha subito un gravissimo colpo per il proseguo agonistico – si legge su Facebook – Vandali nella notte hanno appiccato il fuoco a tutte le nostre barche da gara. Un colpo durissimo. Oggi il nostro motto “non si molla un colpo “e un po’ più duro da dire”.

Nel quartiere è già scattata una gara di solidarietà per raccogliere in breve le somme necessarie per ricomprare le attrezzature e permettere agli atleti della Canottieri Voltri di riprendere al più presto allenamenti e competizioni