Genova – Convinta con l’inganno a partecipare ad una festa “tra amici” ed invece violentata per ore da un branco composto da 4 ragazzi. Sono terribili le descrizioni fatte da una ragazza di 17 anni su ciò che le sarebbe accaduto durante un pomeriggio trascorso in un’abitazione della ValBisagno. A darne notizia l’edizione di oggi de Il Secolo XIX.

La giovane ha denunciato l’episodio alla polizia durante una delicata audizione alla quale era accompagnata dai genitori che l’hanno convinta e sostenuta quando ha deciso di non lasciar passare sotto silenzio quanto le era accaduto.

La giovanissima è stata convinta dai 4, suoi conoscenti, a partecipare a quella che era stata descritta come una festa tra amici, con altre ragazze ma quando la 17enne ha varcato la soglia di casa ha subito capito che qualcosa non andava, a partire dal fatto di essere l’unica ragazza presente.

E infatti i ragazzi si sono trasformati in aguzzini e uno dopo l’altro hanno abusato di lei in diverse stanze dell’appartamento.

Le visite mediche avrebbero confermato la violenza e subito sono scattati i fermi per i 4 ragazzi che sarebbero coetanei della vittima.

Ora risultano indagati con accuse pesantissime che vanno dallo stupro di gruppo alle sevizie.

Una storia agghiacciante che emerge il giorno dopo la ricorrenza della Giornata contro la Violenza sulle Donne e i tanti cortei e manifestazioni per chiedere che simili situazioni non si verifichino più.

L’ennesimo campanello di allarme per una società che deve fare i conti con i suoi “mostri”