Genova – Libri apparentemente “abbandonati” su panchine, muretti e ringhiere ma in realtà “liberati” ed in attesa di un nuovo lettore. E’ l’idea del gruppo Facebook “Libri in giro” ideato da Ilaria Stoppielli.

Si tratta di una “evoluzione” del Bookcrossing che prevede che i libri non debbano necessariamente restare in uno specifico luogo dove essere “scambiati” ma che debbano essere letteralmente “liberati” in giro, laddove esiste la probabilità più alta che vengano trovati e possibilmente letti.

Una nuova forma di “protesta” contro l’abitudine, sempre più diffusa, di gettare nella spazzatura i libri che non si leggono più o che “ingombrano” in una vecchia casa e che le biblioteche civiche non raccolgono.

Il gruppo Facebook Libri in Giro ha già un grande seguito ed è probabile che cresca ancora ed in poco tempo visto che la filosofia di base è piuttosto innovativa e “ribelle”.

Il libro non deve essere costretto un una teca, non deve essere raggiunto necessariamente da chi lo cerca in un punto di scambio, ma viene “liberato” e può capitare di incontrarlo in un punto qualsiasi della propria città.

Imbattersi in un libro è una esperienza che incuriosisce e se il titolo o la copertina sono “interessanti” può capitare più facilmente che lo “scopritore” decida di leggerlo.

Unica regola è ovviamente la necessità di liberare nuovamente il libro non appena viene letto. Non si può fermare la catena di trasmissione del libro.

Per riconoscere l’appartenenza del volume al gruppo è sufficiente guardare nelle prime pagine. Ogni libro è contrassegnato da un numero e dalla scritta che avvisa che non si tratta di un libro perduto, magari da una persona che lo stava leggendo, ma un vero e proprio libro libero, sempre pronto a nuove avventure.

Si raccoglie, si legge e si “libera” nuovamente, mettendolo disposizione di un nuovo lettore.

Chi lo desidera può scattare una foto al libro nel posto dove lo ha liberato e può postare l’immagine sul gruppo. In questo modo si possono seguire le storie del volume e sapere quali giri sta facendo.