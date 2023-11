Genova – Ancora disagi per chi si sposta con la Metropolitana in orario serale. AMT ha comunicato la chiusura anticipata per altre 4 serate questa settimana.

Chiusura anticipata della Metro nella serata di oggi, 27 novembre ma anche domani 28 novembre e ancora mercoledì 29 e giovedì 30.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo) anche se gli Utenti lamentano pesanti ritardi nei tempi di percorrenza e disagi per la variazione del percorso che comporta maggiori spostamenti ed attese.