Genova – Caos alle fermate degli autobus Amt per lo sciopero annunciato, poi spostato al 15 dicembre ed infine confermato ma solo dal personale aderente al sindacato UGL Autoferro

Genovesi con il naso per aria ed il punto interrogativo “dipinto” sul viso, questa mattina, alle fermate del Bus di Amt per il caos nelle comunicazioni e lo sciopero che appare e scompare nelle comunicazioni sincopate ed intermittenti.

Lo sciopero annunciato per la giornata di oggi da Cub Trasporti, Confederazione Cobas, Adl e Sgb e da Usb Lavoro privato è stato infatti rinviato al prossimo 15 dicembre in polemica con il Ministero che ha diffuso un’ordinanza ministeriale mentre UGL Autoferro ha mantenuto lo stato di agitazione per 24 ore.

Il risultato è stato che alle fermate dei bus le “paline” di AMT annunciavano lo sciopero ma la maggior parte dei Bus viaggiava e in molti si sono ritrovati a non sapere se il mezzo sarebbe arrivato oppure no e se lo sciopero ci fosse oppure era stato cancellato (rinviato) come annunciato da molti Media.

Lo sciopero c’è ma riguarda solo i lavoratori aderenti alla sigla sindacale UGL Autoferro che incrocerà le braccia per l’intera giornata garantendo le “fasce” che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 17,30 alle 20,30.