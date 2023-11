Vernazza (La Spezia) – Ha raccolto quasi 30 chili di funghi in un bosco all’interno del Parco nazionale delle Cinque Terre superando di ben 10 volte il limite consentito ed è stato sanzionato.

La stagione dei funghi in Liguria non accenna a fermarsi neppure con il crollo delle temperature ed un appassionato fungaiolo rischia una salatissima multa per essersi fatto prendere la mano dall’euforia per i gustosi frutti del bosco.

A fermarlo sono stati i carabinieri forestali che hanno bloccato l’auto dell’uomo in una zona dove da tempo si segnalano raccolte “miracolose”.

L’uomo è uscito dal bosco con alcuni sacchetti di plastica letteralmente carichi di funghi. Un quantitativo eccessivo ben 10 volte superiore al limite consentito.

Invece dei previsti ed autorizzati tre chili, infatti, il cercafunghi è stato trovato in possesso di ben 30 chili di prodotto.

La multa riguarderà anche l’uso di un contenitore “stagno” per la raccolta. Il sacchetto di plastica, infatti, impedisce da dispersione delle “spore” che faranno nascere altri funghi.

I funghi sono stati sequestrati e il cercafunghi sanzionato.