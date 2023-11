Osiglia (Savona) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 23,30, sul tetto di una palazzina ad Osiglia, nel savonese.

Forse a causa del surriscaldaento della canna fumaria ha preso fuoco la copertura dell’edificio e sono stati i residenti ad accorgersi del rogo, svegliati dal denso fumo nero e dalla puzza di bruciato che aveva invaso l’abitazione.

Le persone hanno chiamato i vigili del fuoco e poi hanno lasciato l’abitazione per il rischio di crollo del tetto.

Fortunatamente il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che bruciasse l’intera copertura e i danni, comunque ingenti, sono stati limitati.

In corso la bonifica del materiale combusto e le verifiche sulla stabilità del tetto e sulle cause del rogo.