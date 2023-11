Sestri Levante (Genova) – Ha causato un incidente ferendo un ragazzo di 25 anni che viaggiava in moto ed è stato denunciato dai carabinieri per essersi messo alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Un pensionato ultra 80enne si è visto ritirare la patente e ora deve rispondere anche di guida in stato di ubriachezza.

Il ragazzo travolto, trasferito in ospedale con ferite e fratture, ha avuto una prognosi di 40 giorni e questo fa scattare il provvedimenti a carico del pensionato.

Subito dopo l’incidente le forze dell’ordine lo hanno sottoposto al test per l’alcol trovandolo con valori superiori al consentito.