Chiavari – E’ stato ufficializzato il calendario degli eventi che, a partire da sabato 2 dicembre e fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, caratterizzerà il comune di Chiavari.

“Dal 2 al 10 dicembre, presso la sala della torre Civica in via della Cittadella, si terrà la mostra di Astrofotografia organizzata dall’associazione il Sestante. Il 3 dicembre, alle 16 all’Auditorium San Francesco, l’associazione O Castello organizza il concorso fotografico “Premio Ciävai” a cui seguirà dal 16 dicembre, con inaugurazione alle 16.30, sino al 10 gennaio la mostra nel foyer dell’Auditorium San Francesco.

In programma il 9 dicembre alle 20.30, all’Auditorium San Francesco, una serata informativa di meteorologia e autoprotezione con il Civ Le vie del Levante. Nella stessa giornata partirà la rassegna Dicembremusica 2023 della Filarmonica Città di Chiavari: appuntamento alle 21 presso la cattedrale di N.S. dell’Orto con il concerto “Beethoven sinfonia n.9”. Il 14 dicembre, alle 9.50 all’Auditorium San Francesco, l’associazione Ligure Letteratura Giovanile metterà in scena una rappresentazione natalizia per bambini “Lo Schiaccianoci”. Previsto per il 15 dicembre, alle 21 all’Auditorium San Francesco, un concerto del coro alpino dell’associazione Nazionale Alpini – gruppo di Chiavari.

Il 16 dicembre, alle 15, il Tigullio Motor Club scenderà in piazza Matteotti per i consueti auguri natalizi. Due gli eventi in calendario per il 17 dicembre. Dalle 15, in piazza N.S. dell’Orto si svolgerà la tradizionale cerimonia del “Confeugo”, organizzata dall’associazione culturale O Castello, e alle 15.30 in piazza Mazzini sarà allestito il “Presepe Vivente” degli alunni della Scuola Maria Luigia.Dal 18 al 23 dicembre, presso la sala della Torre Civica, sarà possibile visitare la nostra di pittura “Ieri, oggi e domani” organizzata dal club Le Arti Si Incontrano. Ritorna il Villaggio di Babbo Natale in piazza Roma dal 20 al 23 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, con la sua casa e la sua slitta, la cassetta delle lettere, il boschetto con vari personaggi come elfi, snow man, e Rudy la renna. Sarà allestita una tensostruttura per attività rivolte ai più piccoli, con baby dance, musica e trucca bimbi. L’inaugurazione è fissata per il 20 dicembre alle 15.

L’associazione Volontari Ospedalieri organizza per il 21 dicembre alle 17 un concerto di natale presso l’Auditorium San Francesco. A Palazzo Rocca dal 23 al 31 dicembre verrà allestita la mostra “Karakorum. Scalate nel terzo polo glaciale della terra, attraverso i cambiamenti climatici e il conflitto più alto del mondo”. L’inaugurazione si terrà il 23 dicembre alle 17 e alle 20.30 verrà proiettato un documentario “sulle tracce dei Ghiacciai”.

Alle 17 del 23 dicembre l’Auditorium San Francesco ospiterà un nuovo appuntamento di Dicembremusica, con A Christmas Carol. Da non perdere il concerto di Natale “Dal tuo stellato soglio” previsto per il 26 dicembre alle 17, a cura dell’associazione culturale Simon Boccanegra. Novità di quest’anno la performance musicale mozzafiato “Piano Sky” il 28 dicembre alle 17: una pianista suonerà dal vivo un pianoforte a tre metri da terra”.

“Confermato anche quest’anno il doppio appuntamento per il Capodanno 2024. Il 31 dicembre, a partire dalle 22, andrà in scena il Gran Galà di Liscio, con la Danilo Ponti Band, presso il porto turistico di Chiavari. In piazza Mazzini si esibirà dalle 22.30 il Gnu Quartet e a seguire dj-set. Per il primo gennaio, dalle ore 00.30 in piazza Rupinaro si terrà la tradizionale “Zabaionata” organizzata dal circolo Anspi. Mentre alle 17, presso l’Auditorium S. Francesco, si svolgerà il concerto “Capodanno Jazz” della Filarmonica Città di Chiavari. Arriva la Befana in piazza Mazzini il 6 gennaio, dalle 15.30, con animazione e divertimento organizzato da Promotur”.