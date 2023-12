Camogli (Genova) – Stavano rubando tavoli e sedie di una pizzeria quando sono stati scoperti dai carabinieri che li hanno fermati e denunciati.

Curioso intervento dei militari nel centro di Camogli per un tentato furto.

Una coppia di 60enni con precedenti è stata sorpresa a rubare tavolini e arredi di una pizzeria. I carabinieri li hanno bloccati ed identificati scoprendo anche che l’uomo aveva tentato di entrare in un appartamento rompendo una finestra ma era stato scoperto e allontanato dai padroni di casa che si erano accorti dell’intrusione reagendo con forza.

L’uomo era fuggito a piedi salvo poi rimettersi “al lavoro” poco più tardi, con la compagna, per rubare gli arredi della pizzeria.